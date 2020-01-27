الفنان هيثم سعيد يطرح "مسيطر"على يوتيوب

طرح الفنان هيثم سعيد أغنية جديدة تحمل اسم “مسيطر”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

“مسيطر” هي ثالث أغاني ألبوم هيثم الجديد الذي يحمل اسم “يوم 30″، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان سامر أبو طالب، توزيع حازم سعيد.

وتقول كلمات الأغنية: “فكر بقا ياللي مسيطر على إحساسي وناسيني واضحك بقا ياللي مكشر، زي مابلاغيك تلاغيني فسرلي بقا المتفسر وباين على قلبي وعيني متقسم للمتقسم ولا انتا بتتقل يعني، ما عرفنا ان انتا معلم ركز كده بقا واسمعني قربلي تعالي خد فكره، سلم بقا للي مسلم حلها بقا ياللي محلل”.

يذكر أن هيثم سعيد طرح مؤخرا من ألبومه الجديد، أغنية “تفتح شباك” من كلمات سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم.

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