«My Salinger Year» يفتتح مهرجان برلين السينمائي

اختير فيلم الدراما "My Salinger Year" للمخرج الكندي الشهير فيليب فالاردو، لافتتاح النسخة الـ70 من مهرجان برلين السينمائي، المقام خلال الفترة من 20 فبراير إلى 1 مارس بالعاصمة الألمانية.

أحداث الفيلم مستندة على رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الأمريكية جوانا سميث راكوف، تدور حول شاعرة طموحة تسمى جوانا (مارجريت كوالي)، تعمل كمساعدة لأديبة شهيرة تدعى مارجريت (سيجورني ويفر)، تتمثل وظيفة جوانا الرئيسية في الرد على بريد المعجبين الموجه إلى الكاتبة، المعروفة باسم "J.D. Salinger".

وقال كارلو شاتريان، المدير الفني لمهرجان برلين: "يسعدنا أن نفتتح الدورة السبعين من المهرجان بقصة قادمة تأخذ وجهة نظر البطل الذي يتمتع بمنظور جديد، ليس ساذجًا بأي حال من الأحوال".

وأضاف أن فيليب فالاردو، يصور العالم الأدبي الصغير لمدينة نيويورك في التسعينيات بروح الدعابة، لكنه لا ينسى أبدًا القرن الحادي والعشرين الذي نعيش فيه أو الدور الموحد الذي يلعبه الفن في كل حياتنا.

نسخة هذا العام من المهرجان هي الأولى تحت قيادة تشاتريان، الذي ترأس مهرجان لوكارنو السينمائي سابقا، وحل محل ديتر كوسليك، الذي أدار الحدث لمدة 18 عاما.

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يترأس الممثل البريطاني جيرمي أيرونز لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي، ومن المقرر الكشف عن أعضاء اللجنة الآخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.



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