اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ثمنّت الفنانة الإماراتية أحلام عالياً التهنئة التي قدمتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم في تغريدة موجّهة لها عبر حسابها الخاص على تويتر لتقدّم التهنئة على نجاح حفلها في المملكة العربية السعودية، حيث تم تكريمها بتسمية الحفل "ليلة فنانة العرب"، حيث قدمت جملة استعراضات وأغنيات وتسلمت درعاً تقديرياً.
وفيما غرّدت كرم كاتبة: "ألف مبروك نجاح حفلك، بتستاهلي كلّ الخير والنجاح"، ردّت أحلام: "حبيبتي يا غالية يا أصيلة، يا شمسنا الكبيرة، وشكراً من القلب، أنا بحببببك وكثييير" وأرفقت الرد بوسم #كبيرة بعدما شددت على حرف الباء في كلمة "بحبك" تأكيداً على ودها وتقديرها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تشكر تهنئة نجوى كرم بردٍ مُلفِت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.