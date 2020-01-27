أحلام تشكر تهنئة نجوى كرم بردٍ مُلفِت









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ثمنّت الفنانة الإماراتية أحلام عالياً التهنئة التي قدمتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم في تغريدة موجّهة لها عبر حسابها الخاص على تويتر لتقدّم التهنئة على نجاح حفلها في المملكة العربية السعودية، حيث تم تكريمها بتسمية الحفل "ليلة فنانة العرب"، حيث قدمت جملة استعراضات وأغنيات وتسلمت درعاً تقديرياً.

وفيما غرّدت كرم كاتبة: "ألف مبروك نجاح حفلك، بتستاهلي كلّ الخير والنجاح"، ردّت أحلام: "حبيبتي يا غالية يا أصيلة، يا شمسنا الكبيرة، وشكراً من القلب، أنا بحببببك وكثييير" وأرفقت الرد بوسم #كبيرة بعدما شددت على حرف الباء في كلمة "بحبك" تأكيداً على ودها وتقديرها.

