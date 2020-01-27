Bad Boys for life يتصدر إيرادات السينما الأميركية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفظ الجزء الجديد من "Bad Boys for life" بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية محققاً 34 مليون دولار. وهو من بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.
وإلى المركز الثاني، صعد من الثالث فيلم الدراما الحربي ”1917“ مسجلاً 15.8 مليون دولار، فيما تراجع فيلم المغامرات الكوميدي "Dolittle" من المركز الثاني إلى الثالث مسجلا 12.5 مليون دولار.
وحلّ فيلم الحركة والجريمة الجديد ”The gentlemen" في المركز الرابع محققا إيرادات بلغت 11 مليون دولار. فيما تراجع فيلم "Jumanji: The Next Level" من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا 7.9 مليون دولار.
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