شكرا لقرائتكم خبر عن أبكى وأصلى من أجلكم.. هكذا ودعت كيم كاردشيان أسطورة كرة السلة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، لقائمة الناعين لأسطورة كرة السلة كوبي براينت وابنته جيانا، اللذين لقيا مصرعهما أمس، إثر تحطم طائرتهما في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أثناء انتقالهما لحضور تدريب في أكاديمية مامبا التي أسسها براينت.

ونشرت كاردشيان صورة للراحل وابنته، عبر حسابها بانستجرام، وكتبت: "لا ينبغي على أي شخص أن يعيش تلك المأساة التي تعيشها كل الأسر التي تعرضت للحادث الأليم، لا يمكنني أن أتصور حجم الألم الذي تشعر به فانيسا من فقدان زوجها وابنتها الصغيرة، أنا أبكي كل ما أتذكر الواقعة، أصلي من أجل عائلة براينت، أرقد في سلام يا أسطورة".

ويشار إلى أن كوبى براينت، أحد أفضل لاعبى كرة السلة فى التاريخ، توفى فى حادث تحطم طائرة مروحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقال مسئولون بمدينة كالاباساس إن 8 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى كوبى، ماتوا أيضًا عندما ارتطمت الطائرة بجانب تل.

وتوفى كوبي براينت اليوم، بعد أقل من 20 ساعة من تحطيم رقمه على يد ليبرون جيمس كثالث أفضل هداف في تاريخ الـ NBA.

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وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

وكشف مسئولون فى لوس أنجلوس، عن الأسباب التى أدت إلى تحطم مروحية أسطورة كرة السلة كوبى براينت، وأدت لمقتل جميع من كانوا على متنها، والضباب الكثيف فى جنوب ولاية كاليفورنيا، قد يكون السبب الرئيسى بتحطم المروحية.

وقال عدد من الخبراء، إن ظروف الطيران السيئة فى المنطقة، ومن ضمنها الضباب الكثيف والذى استمر لساعات بعد الحادث، كانت السبب الرئيسى فى تحطم المروحية، وسيتم دراستها فى التحقيق الجارى.

وقال جوش روبنشتاين المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، للصحيفة: "الظروف الجوية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الطيران"، وأشار إلى أن قسم الدعم الجوى بالوزارة امتنعت عن القيام بأى رحلات بالهليكوبتر مبكرا بسبب هذه الظروف، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين.