شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من طفولته.. جاستن بيبر مصدوم لرحيل الأسطورة كوبى براينت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم العالمي جاستن بيبر عن صدمته لرحيل نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، الذى رحل عن عالمنا أمس فى حادث تحطم مروحيته ومعه ابنته جيانا، حيث نشر صورة له فى طفولته مع براينت، قائلا :" لا يمكن أن ذلك حدث. كنت دائما تشجعني مامبا. أعطاني بعضًا من أفضل المقولات حتى يومنا هذا.! أحبك يا رجل".

ويشار إلى أن كوبى براينت، أحد أفضل لاعبى كرة السلة فى التاريخ، كان قد توفى فى حادث تحطم طائرة مروحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقال مسئولون بمدينة كالاباساس، إن 8 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى كوبى، ماتوا أيضًا عندما ارتطمت الطائرة بجانب تل.



جاستن بيبر

وتوفى كوبي براينت اليوم بعد أقل من 20 ساعة من تحطيم رقمه على يد ليبرون جيمس كثالث افضل هداف في تاريخ الـ NBA.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

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وكشف مسؤولون فى لوس أنجلوس، عن الأسباب التى أدت إلى تحطم مروحية أسطورة كرة السلة كوبى براينت، وأدت لمقتل جميع من كانوا على متنها، والضباب الكثيف فى جنوب ولاية كاليفورنيا، قد يكون السبب الرئيسى بتحطم المروحية.

وقال عدد من الخبراء، إن ظروف الطيران السيئة فى المنطقة، ومن ضمنها الضباب الكثيف والذى استمر لساعات بعد الحادث، كانت السبب الرئيسى فى تحطم المروحية، وسيتم دراستها فى التحقيق الجارى.

وقال جوش روبنشتاين المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، للصحيفة: "الظروف الجوية لم تستوف الحد الأدنى من معايير الطيران"، وأشار إلى أن قسم الدعم الجوى بالوزارة امتنعت عن القيام بأى رحلات بالهليكوبتر مبكرا بسبب هذه الظروف، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين.