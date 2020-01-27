شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تكبر تحلى.. أحدث ظهور للفنانة ندى بسيونى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الفنانة ندى بسيونى تهتم بالتواصل مع الجمهور على السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة، وتحرص بشك كبير على مشاركتهم لحظاتها اليومية بنشر صوراً جديداً على حسابها بموقع "انستجرام"، ومع كل صورة تنشرها ندى تجد اهتاماً من الجماهير بصورها خاصة وأنها تظهر بإطلالات شبابية وأنيقة، لتؤكد ما يقوله الجمهور عنها بأنها "كل ما تكبر تحلى".

ولا تكتفى ندى بسيوني بالتفاعل مع متابعيا بنشر الصور على انستجرام، وإنما تتفاعل كذلك فى الرياضة وتحديداً بعد مباريات النادي الأهلي، وذلك نظراً لأنها معروفة بأهلاويتها الشديدة، حيث علقت مؤخراً عبر حسابها الرسمي عبر موقع تويتر، على فوز النادي الأهلي على فريق النجم الساحلي التونس أم، حين كتبت : "استغربت من الهجوم على الأهلي امبارح، دخلنا جون، واستحوزنا على الكورة فترات كبيرة وخدنا 3 نقط نضاف وأول المجموعة".



الفنانة ندى بسيونى

وكان آخر أعمال ندى بسيونى مسرحية "حمام الست" وشاركها البطولة محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.



ندي بسيونى 3



ندي بسيونى

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ندي بسيونى4



ندي بسيونى



ندي بسيونى



ندي بسيوني



ندي بسيوني