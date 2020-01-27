شاهدوا.. أشرف زكي​ يكشف تطورات الحالة الصحية لنادية لطفي

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 02:56 مساءً - طمأن نقيب المهن التمثيلية الدكتور ​أشرف زكي​ محبيها بشأن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ​نادية لطفي​، بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلها للعناية المركزة مؤخرا.

وأكد زكي خلال حديث مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن برنامج “القاهرة الآن” أن الحالة الصحية لنادية لطفي مستقرة منذ الأمس، واضاف انها تناولت الطعام وقامت بالمشي قليلا، مشيرا الى أنها قد تخرج من العناية المركزة خلال يومين على الأكثر، واكد أنه لم يتم وضع لها اي جهاز التنفس الاصطناعي، و أصبحت حالتها أفضل في المجمل، ودرجة الوعي لديها مرتفعة.