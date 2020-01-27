شاهدوا.. فيروس “كورونا” يغلق “ديزني لاند” في الصين

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 02:56 مساءً - أزمة صحية كبيرة تعيشها الصين منذ أيام معدودة، بسبب فيروس “​كورونا​” الذي أدى لوفاة حوالي الـ80 شخصاً وإصابة أكثر من 2000، حتى وصل هذا الفيروس إلى عدد من دول العالم، بينها كندا وفرنسا.

ومن ضمن الخطة التي وضعتها الصين لمحاولة السيطرة على هذا المرض الفتّاك، قررت إدارة مدينة ملاهي “ديزني لاند” في هون كونغ، إغلاق أبوابها بدءً من يوم أمس الأحد وحتى إشعار آخر.

وفي بيان أصدرته قالت فيه:”كإجراء احترازي، وتماشيًا مع جهود الوقاية في كل أنحاء هونغ كونغ، فإننا نُغلق حديقة ديزني لاند في هونغ كونغ موقتًا من أجل صحّة زوارنا وموظفينا وسلامتهم”.

وكانت رئيسة السلطة التنفيذية في المنطقة، كاري لام، أعلنت حالة الطوارئ القصوى في المدينة، وأعلنت إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس.