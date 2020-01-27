الكويت .. النيابة تفرج عن الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها في قضية الفيديو الخادش

الإثنين 27 يناير 2020

ذكرت وسائل إعلامية كويتية، أن النيابة العامة أفرجت اليوم الإثنين عن الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي بكفالة 500 دينار، وذلك بعد احتجازهما لـ 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العامة، وتعمدهما استفزاز الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديو "غير أخلاقي".



وكانت النيابة العامة في الكويت، قد رفضت في 23 يناير الماضي، إخلاء سبيل الكندري والعنزي، وأمرت باستمرار حجزهما على ذمة التحقيق، على أن يتم الإعلان عن صدور قرار بحقهما خلال عرضهما على النيابة مجددًا، والتي أخلت سبيلهما اليوم.

وجاء القبض على الكندري وزوجها على خلفية تداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو نشره الزوجان الكندري والعنزي، وصفه البعض بأنه "غير أخلاقي"، حيث أظهر قيام الزوج بتصفيف شعر زوجته، والتي علقت بأن زوجها "لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون".

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ووصف رواد التواصل الاجتماعي المقطع بالمحتوى "بالخادش" معلقين عبر موقع "تويتر" بطريقة انتقادية وكان من بين التعليقات: "‏‎بالعافية عليهم الفلوس وبالقانون المفروض نمدحهم عقب هالفيديوات ‏‎شويه خلولكم حية ‏‎بزنس زبالة والله تستاهلوا الحرق تستفزون وبعدين تطلبوا فلوس".

وبيّنت التحقيقات الأولية مع الزوجين أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقيا شتائم وانتقادات حادة، ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.

وقامت الجهات الأمنية على الفور بحذف الفيديو الذي تسبب في ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية لمحتواه الذي وصف بأنه "غير أخلاقي" وأثار سخطا من قبل الرواد.

وسبق وأن خرج الزوجان في مقطع فيديو قالا فيه إنهما خرجا من عند محام بعد شكاوى قدماها ضد أشخاص معروفين ومشاهير بسبب شتائم وجههوها لهما.