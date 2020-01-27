طرح مراحيض ذهبية للمطرب الراحل فرانك سيناترا للبيع.. صور وفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: عرض مزاد في الولايات المتحدة، مجموعة من المقتنيات الخاصة بالمطرب الأمريكي الراحل، فرانك سيناترا، الذي كان أحد أكثر الفنانين الموسيقيين شعبية وتأثيرا في القرن الـ20.

ومن بين هذه المقتنيات، مراحيض رخامية مع أغطية ذهبية للمقاعد، والتي تباع الواحدة منها بأكثر من 1000 دولار، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ويقام المزاد في جناح المطرب الراحل، بداخل كازينو “غولدن ناغيت”، في أتلانتيك سيتي، بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

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ويرجح مدير التسويق في المزاد، ديفيد برينبليت، أن تكون تكلفة أحد المراحيض وقتما كان جديدا، من 20 إلى 30 ألف دولار.

وسيشمل المزاد أدوات قد تصل قيمتها إلى 100 دولار أو أقل.

وتوفي فرانك سيناترا، في 14 مايو/ أيار عام 1998 إثر سكتة قلبية في لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 82 عاما، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة، امتدت لأكثر من 50 عاما.