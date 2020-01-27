زينة: أحمد عز ليس سيئاً.. وهذه تفاصيل زواجي وإنجابي

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية زينة خلال استضافتها في برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب الذي يُعرض على شاشة قناة أم بي سي مصر، عن تفاصيل زواجها من الفنان المصري أحمد عز ومعرفته بحملها منذ اليوم الأول، وكانت أول كلمة له بعد وضعها لجنينيها “مبروك تعالي نعمل DNA“.

وكشفت الفنانة زينة، تفاصيل جديدة عن فترة زواجها بالفنان أحمد عز، قائلة: إنها تزوجته عرفياً في 15 يونيو عام 2012 في وجود أهلها وسافرا إلى أمريكا، وطلب منها اعتزال الوسط الفني، وكانت ترفض كافة الأعمال الفنية التي كانت تعرض عليها احتراماً لرغبته، وبمجرد وضعها لصغيريها وثّقت عقد زواجها بالقنصلية المصرية بأمريكا لتتمكن من اصطحابهما إلى مصر.

وخلال الحوار التلفزيوني تحدثت الفنانة المصرية عن والد ابنيها بكلمات جيدة، ومنها (أحمد مش وحش) أي ليس سيئاً، و(يؤدى فريضة الحج والعمرة) و(مش بيسيب فرض صلاة).

أكدت زينة أن “عز كان معها طوال فترة حملها، وفي شهرها السابع الذي وضعت فيه طفليها كان اضطر للنزول لمصر بسبب مرض والده، وكان اتفق معها على العودة لأمريكا مرة أخرى ليدفع مصاريف عملية الولادة والمشفى، ولكن عندما لم يأتِ ونتيجة حالتها النفسية السيئة واكتئاب ما بعد الولادة، قررت الانفصال عنه، وعندما علم بقرارها غضب وقرر عدم الصرف على أبنائهما، وتفجرت أزمة نسب ابنيها إليه”.

وأضافت زينة أنها “منذ اليوم الأول لميلاد صغيريها وهي تتحمل كافة مصاريفهما، ففي الماضي كانت تتسوق وتشترى ملابس بأموال كثيرة، ولكن امتنعت عن شراء ملابس لتوفر كل قرش لهما، لافتة إلى أنها تمتلك ثروة من الملابس على حد وصفها، وحتى إذا زاد وزنها تلتزم بنظام غذائي حتى تتمكن من ارتدائها ولا تضطر للشراء”.