مالوما يحيي عيد الحب في هذا البلد العربي

بعد ان احيا حفلاً غنائياً ضمن “مهرجان الدرعية” في السعودية منذ أشهر، يعود المغني العالمي الشهير مالوما الى الشرق الاوسط ليلتقي جمهوره بحفل فني ضخم سيحييه بمناسبة عيد الحب في دبي، إذ يحل نجم الموسيقى اللاتينية ضيفًا على مسرح كوكا كولا أرينا دبي، مساء الجمعة، 14 فبراير المقبل وذلك خلال جولته الغنائية العالمية التي تحمل عنوان 11:11.

وسيستمتع جمهور مالوما الواسع في المنطقة بباقة من أجمل أغانيه خاصة ان حفلاته الغنائية تتميز باستعراضات موسيقية، إذ تترافق الأنغام الموسيقية باستعراضات بصرية تستخدم فيها أضواء الليزر والمؤثرات الصوتية والمرئية والألعاب النارية، لتقدم للجمهور تجربة لا تنسى.

وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ويتضمن الألبوم16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة “السينغل” في الفترة الماضية.