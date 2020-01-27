بريانكا شوبرا وزوجها: انتقادات وموقف محرج على مسرح الغرامي

حضرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وزوجها المغني نيك جوناس حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية يوم الأحد.

وكانت الكاميرات بانتظار مرور “شوبرا” على السجادة الحمراء لرصد اطلالتها، حيث ارتدت لهذه المناسبة ثوباً من توقيع “رالف وروسو”، إلا انها تعرضت لانتقادات بسبب الزي غير الموفق الذي اختارته.

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لم تخجل “شوبرا” في التعبير عن حبها لزوجها امام عدسات الكاميرات التي وثقت نظرات العشق بينهما.

أيضاً لم تمر هذه الليلة مرور الكرام بالنسبة للمغني نيك جوناس الذي تعرض للسخرية بعدما رصدت الكاميرات قطعة من الطعام عالقة بين أسنانه أثناء أدائه أغنيته الجديدة إلى جانب إخوته.

إلا ان “جوناس” ردّ على الموضوع بكل روح رياضية وقال في تغريدة: “على الأقل تعلمون جميعاً أنني آكل الخضار”. وارفق التغريدة برمز تعبيري ساخر.