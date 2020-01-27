نيك جوناس في موقف محرج خلال حفل غرامي.. ويسخر من نفسه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض النجم الأمريكي، نيك جوناس لموقف محرج خلال حفل غرامي لعام 2020.

كان قد علقت بقايا الطعام بين أسنان المغني البالغ من العمر 27 عاما، وظهر ذلك أثناء أداء عدة أغنيات جديدة في الحفل الشهير، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبالرغم من صعوبة الموقف على نجم بحجمه، تحلى جوناس بالروح الرياضية ومزح عن الموقف على "تويتر" بعد فترة قصيرة من أدائه.

وكتب جوناس عبر حسابه على "تويتر": "على الأقل تعلمون جميعا أنني أكلت الخضراوات"، وذلك مع بعض الرموز التعبيرية.

كان قد أدى جوناس العديد من أغانيه الجديدة بصحبة فرقة الروك "جوناس برذرز".

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كما عبر نيك عن امتنانه لدعوته للأداء على مسرح غرامي، وكتب قبل دقائق من تغريدة طعامه: "لقد تشرفت بالعودة إلى مسرح غرامي الليلة".

كما أعلن النجم وفرقته عن أنهم سيصدرون ألبوما آخر قريبا، وقال نيك: "أهلا بالجميع، شكرا لمشاهدة أدائنا في حفل توزيع جوائز غرامي 2020 - أكبر ليلة في الموسيقى، لقد قمنا بأداء What A Man Gotta Do - لدينا أغنية جديدة من ألبومنا القادم".

وصل النجم نيك جوناس بصحبة زوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا للسجادة الحمراء بحفل جوائز غرامي 2020.

وتعد فرقة "ذا جوناس برذرز" من أشهر فرق الروك؛ إذ إن الفرقة اكتسبت شعبيتها من قناة ديزني، وتتألف الفرقة من ثلاثة أشقاء هم: بول كيفن (كيفن جوناس)، وجوزيف جوناس (جو جوناس)، ونيكولاس جيري جوناس (نيك جوناس).

أصدرت الفرقة أربعة ألبومات، وفي عام 2008، ترشحت المجموعة لجائزة أفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز الغرامي الواحد والخمسين وأحرزت الفرقة مبيعات أكثر من 20 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم.

كانت قد أعلنت فرقة جوناس براذرز رسميًا انفصال أعضائها بعد مشوار فني استمر ثمانية أعوام بسبب الخلافات، وأصدروا ألبومهم الأخير لايف في 26 نوفمبر 2013 الذي وصفه جو جوناس "بأنه الأفضل علي الإطلاق".