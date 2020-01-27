السعودية أميرة الناصر ترتدي فستان زفاف في حفل طلاقها من مشعل الخالدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، ضجّة عارمة بعد احتفالها بطلاقها من زوجها مشعل الخالدي، على الملأ مؤكدًة أنها قررت الاحتفال بدلًا من الحزن على أمر انتهى، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها.

وارتدت أميرة الناصر فستان زفاف أبيض اللون خلال الاحتفال، مؤكدًة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" أن الدنيا لا تقف على أحد، وبدت الناصر في حالة حزن أخفتها بفستان عرسها واستماعها لأهازيج حفلات الزفاف.

وقالت في تعليقها على المقطع: "احتفل بطلاقي بهذا الفستان الذي صممه لي المصمم عبدالله وهو مصمم سعودي في حفر الباطن كان قد صممه كي احتفل فيه أنا ومشعل بعيد زواجنا ولكن للأسف ألبسه بطلاقي هذا مكانه الدنيا ما توقف على أحد".

وأضافت: "أنصح الفتيات ما توقفين حياتك على شخص مهما كان غالي ومهما كنتي تحبيني اعتبريه مات، وفي بنات يقولولي اقعدي يا أميرة في العدة، أنا ما هقعد في العدة لإني ما أبغى أشوفه في الآخرة يقولون اللي تقعد في العدة تشوفه في الآخرة ولكن أنا بركب من بكرة وآخد سيارتي وأمشي".

ونشرت أميرة الناصر مجموعة من الصور عبر "سناب شات" وهي ترتدي فيها الفستان وتقول إن الدنيا لا تقف على أحد فيما نشرت وثيقة الطلاق الرسمية بينها وبين مشعل الخالدي ودونت عليها تعليقا قالت فيه: "الخيرة فيما اختاره الله".

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع قصة أميرة الناصر عبر وسم جديد أطلقوه بعنوان #حفل_طلاق_اميره_الناصر للتعبير من خلاله عن رأيهم في تصرفها حيث أيدها فريق وانتقدها فريق آخر فيما سخر البعض من فستانها ووجدوه مصمما على الطريقة القديمة حيث قال أحدهم: "فستانها ذكرني بالفساتين اللي عند الخياط اللي م ندري لمين #حفل_طلاق_اميره_الناصر".

وشاركت مغردة مقطع فيديو ظهرت فيه أميرة الناصر وهي تحتفل علقت عليه بالقول: "#حفل_طلاق_اميره_الناصر أحس انك تكابري وتضحكي على نفسك بس انتي تقولي شي وعيونك تقول شي ثاني بس للأسف تحرض البنات على الطلاق أعوذ بالله".

وقالت أميرة الناصر في المقطع الذي بدا فيه أنها منفعلة: "طلقنا أنا ماني أول وحدة تطلق ولا آخر وحدة، وأشجع كل البنات لما يطلقن يكون عندهن الطاقة الإيجابية وما توقف الدنيا على أحد".

واستطردت: "حبايب قلبي هذا الفستان صمملي ياه المصمم عبدالله وكان حق عيد زواجنا لكن مافيه نصيب وانا ألبسه الحين لطلاقي عشان أثبت إن أنا قوية وأثبت للبنات إن الدنيا ما توقف على حد استانسي انبسطي عيشي حياتك لاتوقف حياتك على شخص خذيها نصيحة".

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وواصلت حديثها: "بنصح كل البنات لا تيأسين واستمري وعيشي أحسن من الأول، وإذا كنتي تلبسي ملون البسي بعد طلاقك ابيض وخلي حياتك بيضة الدنيا ما توقف على شخص اعتبريه مات عيشي حياتك جالس ناس غاليين علينا تموت وما متنا وراهم الحمد لله بعدنا عايشين".

فيما دافعت عنها مغردة فقالت: "ياجماعة حرام عليكم باين انها عانت ويكفيها الانفصال تجون انتم بعد تطقطقون وبكرا القاكم بتاق ثاني تتكلمون عن التنمر شوفوا انفسكم !! مع اني ماشوف فيها شي تهبل وقويه اختارت نفسها وكسبت صحتها".

وتهكم عليها مغرد فقال: "#حفل_طلاق_اميره_الناصر على هالمنظر والشكل المفروض الشخص اللي مطلقها هو اللي يسوي حفله في ذمتي"، وأضافت أخرى: "من الآخر اللي تحتفل بطلاقها وتسوي فيها ما همني وفكه منه هذي أكثر واحدة مغبونة ومنقهرة يعني بلاش تصنع والمسألة واضحة احفظوا كرامتكم أقرفتونا بتصرفاتكم الغبية".

وغرّدت مهتمة بمقطع فيديو ظهرت فيه أميرة الناصر وهي تعلق بأنها تتمنى حياة سعيدة لزوجها، فيما جاء في مقاطع أخرى تقول إن ما حدث كان قضاء وقدرا، رافضة الإفصاح عن أسباب الطلاق.

وبينت أنها ضحت بالكثير لأجل زوجها وهو ما تسبب في صدمتها لاحقا، منوهة أن زواجها استمر 9 سنوات، وأن العشرة فقط هي ما حزنت عليها لا أكثر مؤكدة أنها هي من رفعت دعوى طلاق، قبل أسبوع من الآن.

يُذكر أن إعلان طلاقهما تم في مطلع يناير وشكّل الأمر مفاجأة خاصة وأن أميرة الناصر كانت قد نشرت مقطع فيديو قبل أسبوع واحد من الطلاق وهي برفقة زوجها وبدا عليهما الانسجام.