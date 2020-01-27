كوبي براينت.. اغتصب موظفة وتغريدة قديمة تنبأت بموته في تحطم طائرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يستيقظ المُعجبون والمشاهير بعد من صدمة وفاة لاعب كرة السلة العالمي "كوبي براينت"، البالغ من العمر 41 عاما، وابنته "جيانا"، 13 عاما، المفاجئة في حادث تحطم طائرة الهليكوبتر التي كانا يستقلانها؛ إذ تصدر اسمه عناوين الصحف العالمية، وأصبح اسمه في قوائم الأكثر تداولا عبر صفحات السوشال ميديا، والأكثر بحثا عبر محرك البحث "غوغل".

فمن هو كوبي براينت؟ متى وأين ولد؟ وأينَ عاش طفولته؟ وما هي أكثر الأحداث المُثيرة للجدل التي حصلت في حياته؟ إليكِ الملخص التّالي عن حياة الراحل "كوبي براينت".

ولد كوبي براينت في مدينة فيلادلفيا الواقعة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في الـ 23 من شهر أغسطس عام 1978، وأطلق عليها والداه اسم "كوبي" نسبةً لأحد أنواع اللحوم التي رأياها في قائمة طعام أحد المطاعم في اليابان.

انتقل كوبي مع عائلته للعيش في إيطاليا عندما كان بعمر السادسة، لذا فهو يتحدث الإيطالية بطلاقة.

بدأ براينت لعب كرة السلة عندما كان في الثالثة من عمره، حيث لاحظ والداه براعته في هذه اللعبة، وكان فريقه المفضل Lakers منذ طفولته، وهو الفريق ذاته الذي لعب فيه عندما احترف اللعبة.

تزوج كوبي من فانيسا بيني براينت في عام 2001، وأنجب منها 4 أطفال، وهم جيانا التي توفّيت معه في الحادث، ونتاليا، وبيانكا وكاربي.

ومن أكثر القضايا المُثيرة للجدل في حياة كوبي، قضية الاغتصاب التي لاحقته في عام 2003، والتي جاء في تفاصيلها بأنه في تاريخ الـ 30 من يونيو عام 2003، أقام اللاعب في فندق Lodge & Spa at Cordillera الواقع في ولاية كولورادو، وكان يبلغ من العُمر حينها 24 عاما.

وبينما كانت موظفة الفندق التي كانت تبلغ من العمر حينها 19 عاما تصطحب كوبي في جولة حول المكان، وصلا إلى غرفته، وعندها رفعت عليه قضية بأنه اغتصبها.

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اتهم كوبي بارتكاب جناية اعتداء واحدة، واستغرق الأمر 14 شهرا لحل القضية الجنائية؛ إذ قررت الجهة المتهِمة ألّا تدلي بشهادتها، فأسقطت النيابة القضية في الـ 1 من سبتمبر 2004.

وبعد ذلك، تم تسوية الدعوى المدنية التي رفعتها المتهِمة في أغسطس 2004 خارج المحكمة في الـ 2 من مارس 2005، وبها تم إنهاء ملحمة قانونية لفتت الانتباه في جميع أنحاء العالم، ولكن لم تسفر عن محاكمة.

ومن الأمور المثيرة التي لاقت تفاعلا كبيرا عبر منصة تويتر أيضا، تغريدة نُشرت في تاريخ الـ 14 من نوفمبر من عام 2012، كتب ناشرها الذي يدعى "ناسو": "سينتهي الأمر بكوبي بالموت في حادث ارتطام طائرة هيليكوبتر"، وهو بالفعل ما حصل يوم الأمس بوفاته بنفس الطريقة، إذ لقيت التغريدة ما يقارب الـ 300 ألف إعجاب، و 150 ألف ريتويت.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديما لمشهد من مسلسل رسوم متحركة تمثل "كوبي"، إذ أظهر المقطع تحطم طائرة هليوكبتر ظهر لاعب السلة الشهير بداخلها. وفتح هذ المقطع وابلا من التعليقات لأشخاص بحالة صدمة، مشيرين إلى تشابه أحداث المسلسل مع الحقيقة.