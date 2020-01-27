إيهاب شعبان إلى جانب دانيلا رحمة بعد نجاحه الساحق في "مسافة آمان"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حجز الفنان السوري الشاب إيهاب شعبان مقعده في فئة الدراما العربية من خلال مسلسل "العودة" بعد النجاح الكبير الذي حققه بالموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "مسافة آمان" إلى جانب نخبة من نجوم سوريا أبرزهم سلافة معمار، كاريس بشار، عبدالمنعم العمايري، قيس الشيخ نجيب وآخرون.

وقدم الممثل دورا مميزا من خلال شخصية "مراون" في المسلسل، وهو شاب بسيط تؤثر الأزمة السورية على حياته بشكل كبير، فيتورط بعملية اختطاف وقتل، لكنه يشعر بالذنب، ليتودد إلى عائلة الشخص الذي شارك بخطفه وقتله وهي الدكتورة "سلام"، وتبدأ بينهما علاقة صداقة قوية، لكنها في النهاية تكتشف أمره، وعندما يشعر باليأس ينهي حياته بالانتحار.

وأثبت شعبان موهبته في العمل، لينضم مؤخرا إلى مسلسل "العودة" بدور حسب الفيدوهات الترويجية للعمل سيكون مهما، والعمل من بطولته، إلى جانب عدد من نجوم لبنان ومنهم نيكولا معوض، دانييلا رحمة وآخرون.

وبدأت قناة "ام بي سي 4" بالإعلان للعمل على أن يبدأ عرضه في الثاني من شهر فبراير المقبل، ومن المرجح أن يكون بديلا لمسلسل "الأنسة فرح" الذي حل مكان مسلسل عروس بيروت، فيما يتوقع أن يحظى العمل بنسبة مشاهدة عالية.

وانتشر عدد من الفيديوهات الترويجية للعمل، والتي تكشف أنه يحمل صراعا مميزا، وقد يشكل فرصة لإيهاب شعبان في الدراما العربية.

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وعلى صعيد متصل، وضع المغني اللبناني ملحم زين صوته على تتر مسلسل "العودة" وأطلق أغنية تحمل اسم "ضعف نظر"، وهي من كلمات علي المولى، ألحان محمود عيد، توزيع جيمي حداد، والفيديو من إخراج إيلي السمعان.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من وسام فارس، رودريج سليمان، ريم خوري، هيام أبو شديد، ليزا الدبس، رنين مطر، إيلي متري وهو من إخراج إيلي السمعان، تأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية لطارق سويد.

ويعيد هذا العمل الفنان اللبناني نيكول معوض إلى الدراما اللبنانية بعد الانتشار والنجاح الكبير الذي حققه في الدراما المصرية، إذ أثبت معوض أنه نجم عربي، ونجح بوضع خطواته في الدراما المصرية بشكل ناجح.