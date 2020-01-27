الإفراج عن سارة الكندري وزوجها في قضية "الفيديو غير الأخلاقي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أفرجت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم الإثنين، عن الفاشينيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي بكفالة 500 دينار، وذلك بعد احتجازهما لـ 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليهما على خلفية اتهامهما بمخالفة الآداب العامة، وتعمدهما استفزاز الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما فيديو "غير أخلاقي".

وبحسب مواقع محلية، كانت النيابة العامة في الكويت، قد رفضت في 23 يناير الماضي، إخلاء سبيل الكندري والعنزي، وأمرت باستمرار حجزهما على ذمة التحقيق، على أن يتم الإعلان عن صدور قرار بحقهما خلال عرضهما على النيابة مجددًا، والتي أخلت سبيلهما اليوم.

بدأت تفاصيل واقعة القبض عليهما، بعد تداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو نشره الزوجان الكندري والعنزي، وصفه البعض بأنه "غير أخلاقي"، يحث أظهر قيام الزوج بتصفيف شعر زوجته، والتي علقت بأن زوجها "لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون".

ووصف رواد التواصل الاجتماعي المقطع بالمحتوى "بالخادش" معلقين عبر موقع "تويتر" بطريقة انتقادية وكان من بين التعليقات: "‏‎بالعافية عليهم الفلوس وبالقانون المفروض نمدحهم عقب هالفيديوات ‏‎شويه خلولكم حية ‏‎بزنس زبالة والله تستاهلوا الحرق تستفزون وبعدين تطلبوا فلوس".

وبيّنت التحقيقات الأولية مع الزوجين أنهما تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقيا شتائم وانتقادات حادة، ليقوما على إثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.

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وقامت الجهات الأمنية على الفور بحذف الفيديو الذي تسبب في ضبطهما من قبل الأجهزة الأمنية لمحتواه الذي وصف بأنه "غير أخلاقي" وأثار سخطا من قبل الرواد.

وسبق وأن خرج الزوجان في مقطع فيديو قالا فيه إنهما خرجا من عند محام بعد شكاوى قدماها ضد أشخاص معروفين ومشاهير بسبب شتائم وجههوها لهما.

وقال العنزي في مقطع الفيديو: "نحن لم نتقدم بالشكوى ضد أي من أحاب التعليقات المسيئة لنا، لكن رفعنا دعاوى قضائية على المشاهير الذين سبونا وذمونا"، مشيرًا إلى أنه وزوجته سارة الكندري يتقبلان النقد.

وعقب نشر سارة الكندري وزوجها الفيديو، تلقيا انتقادات واسعة، من قبل الجمهور، حيث قال أحد المتابعين: "عالم مخفة أهل العقول براحه ماعاد فيه حياء استغفر الله العظيم"، "شووواذ لا أصل ولا فصل ولا عادات ولا تقاليد ولا يمثلون إلا أنفسهم ولا يتابعهم الا مرضى العقول نسأل الله السلامة"، و"طاحو بهالحركة وكفو خلهم يتوبون عن هالحركة اللي جعلت ناس تاخذ قروض علشان تدفع بسببهم".