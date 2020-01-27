«لص بغداد» لمحمد إمام يقترب من 6 ملايين جنيه

استقبلت دور العرض السينمائية الأربعاء 22 يناير، فيلم "لص بغداد"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق الفيلم يوم أمس الخميس، إيرادًا قُدر بـ2 مليون و157 ألفًا و247 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 3 ملايين ونصف المليون جنيه مقتربًا من المليون الرابع، كما حقق أمس الجمعة أيرادات بلغت 2 مليون و300 الف جنية لقترب من 6 مليون جنية .

يعد الفيلم البطولة السينمائية الرابعة للنجم محمد إمام، بعد أفلام «كابتن مصر»، و«جحيم فى الهند»، و«ليلة هنا وسرور»، لكن «إمام» يرى أن الفيلم « تجربة الجديدة تختلف تمامًا عن سابقاتها»، ويقدم «إمام» دورًا له طبيعة مغايرة عما قدمه من قبل فى السينما، ويعتمد خلاله على «الأكشن الكوميدى»، وهو ما جعله يؤدى تدريبات بدنية صعبة للغاية، وصلت إلى ٦ ساعات يوميًا، من أجل أن يصل إلى «الفورمة» المطلوب الظهور عليها خلال العمل حسب قوله.

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