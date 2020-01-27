شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم كبير من السوشيال ميديا على "أحمد عز" بعد كشف زينة تفاصيل زواجها منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهراسم الفنان أحمد عز، فى التريند المصرى، اليوم الاثنين، وذلك على خلفية اللقاء التلفزيونى للفنانة زينة، مع الإعلامى عمرو أديب، وأعلنت خلاله تفاصيل زواجها وأزمتها مع أحمد عز.

وغرد عدد من المدونين، لدعم زينة فى موقفها ومحاولاتها المستميتة، لضمان حقوق أطفالها، ومن جانبها غردت الحقوقية داليا زيادة :"أحمد عز فى حكايته مع زينة هو مثال واحد لعدد كبير جداً من الرجال المصريين اللى بيعملوا علاقات في السرولما الأمورتوصل للجد ويتطلب منه يتحمل مسؤولية العلاقة دي يهرب فوراً، ويسيب الست تشيل الهم كله لوحدها، لأنه عارف إن لا قانون هينصفها ولا مجتمع هيقف معاها، زينة أنتي بطلة"، وقالت مدونة أخرى:" تدفع مصاريف المدرسة الأول بعد كده سبع البرمبة لازم قضية عشان يدفع .. يخربيت الرجالة البخيلة على عيالهم دول".



أحمد عز



داليا زيادة

وغرد أحد المدونين :" يا عم اعترف بولادك بقى قرفت أهلنا معاك"، ومزح آخر :"الحقيقة إن زينة عملت من أحمد عز بطاطس محمرة"، وقال آخر :" سبحان الله كان أغلب الناس ضد زينة وبعد صدور قرارمن المحكمة اتضح أن أحمد عز طلع كذاب وفوقها كان متبرأ من أطفاله والآن معترف أنهم ابناءه مهما انتصر الظالم فالدنيا سينصر الله المظلوم لو بعد حين الحمد لله زينة طلعت بريئة من تهم الجبان أحمد عز".

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كشفت الفنانة زينة، تفاصيل جديدة عن فترة زواجها بالفنان أحمد عز، قائلة: "تزوجته عرفى فى 15 يونيو عام 2012 فى وجود أهلى.. وسافرنا أمريكا، عشان نوثق الزواج العرفى فى القنصلية المصرية هناك.. وكان عاوزنى أعتزل الوسط الفنى، وكان بيجيلى شغل كتير جدا فى الوقت ده، وكان هيبقى نقلة كبيرة فى حياتى".



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واستكملت زينة حوارها مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه الحكاية، مؤكدة أنها توجهت إلى القنصلية المصرية فى أمريكا لتوثق عقد الزواج، حتى تتمكن من اصطحاب ابنيها إلى مصر.. مضيفة: "عشان انزل مصر بعيالى لازم يكون هناك توثيق يثبت أنهم من شخص.. عن طريق إثبات الزواج مدنيا فى أمريكا.. ورجعنا على مصر ومفيش مشكلة، فأحمد مش وحش.. وبيؤدى فريضة الحج والعمرة ومش بيسيب فرض صلاة.. وكنت بحبه من 10 سنوات من أيام فيلم مذكرات مراهقة.. وهو شخص كويس قوى.. وحملت فى شهر 1 مارس 2013 وولدت فى شهر أكتوبر من نفس الشهر بأمريكا".

وأضافت زينة: "ولدت فى الشهر السابع فى أمريكا، وفى هذه الأثناء والد أحمد عز مرض، فاضطر إلى النزول لمصر، وكان الاتفاق إنه يجى أمريكا مرة أخرى يدفع مصاريف الولادة والمستشفى، ولم يأت فقررت أنفصل عنه، وعندما علم بهذا قررالانفصال لم يصرف على أبنائى"، لافتة أنه بعد ذلك ثارت أزمة نسب ابنيها إلى زوجها أحمد عز.