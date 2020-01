شكرا لقرائتكم خبر عن الحاضر الغائب في Grammy وأوسكار 2018 علاقة الراحل كوبى براينت بالفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة عاشها النجوم والمواطنين حول العالم بالأمس، وذلك بعد إعلان، مصرع لاعب كرة السلة العالمى كوبى براينت، وابنته، جيانا، وذلك فى تحطم طائرته الخاصة، في مدينة كالاباساس، بـ لوس أنجلوس، ولقى براينت مصرعه وهو لم يكمل الـ 42 عاما، حيث أنه ولد في 23 أغسطس من عام 1978، أما عن ابنته جيانا، فتوفيت عن عمر يناهز الـ 13 عاما.



كوبى براينت وابنته

وخيم الحزن على نجوم العالم، الذين قاموا بالتعبير عن حزنهم في وفاة لاعب السلة المعتزل، وابنته، على مختلف حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعى، جنبا إلى ذلك، ظهرت ملامح الحزن على نجوم حفل الـ Grammy التي أقيمت مساء أمس، فى Staples Center، وهو نفس المكان الذى اعتاد براينت لاعب مبارياته عليه، قبل إعتزاله عام 2016.

وكتبت بريانكا تشوبرا رقم القميص الذى كان يرتديه، براينت، بفريقه وهو 24 على ظفرها، فيما نعت المطربة أليشيا كيز مقدمة الحفل الراحل، وعرضت له صورة على الشاشة، وقدمت كيز أغنية It's So Hard To Say Goodbye مع فرقة Boyz II Men.

إضافة إلى كونه لاعب كرة سلة عالمى، دخل براينت إلى عالم السينما منذ عام 1996، حيث شارك كـ ممثل في 10 أعمال مختلفة منها، Bette، و Daddy's Home، وغيرم، وكانت اخر مشاركاته في عام 2018، حيث شارك في الإداء الصوتى لـ لعبة NBA 2k19، كـ ضيف خاص.



كوبى براينت

كما شارك في حوالى 151 برنامجا، ظهر فيهم بـ شخصيته الحقيقية، وشارك في إنتاج 3 أعمال، وقام بـ كتابة اثنين من الأعمال، وحصل واحد منهم على جائزة الأوسكار لـ عام 2018.

فاز براينت بـ جائزة الأوسكار عام 2018، عن فيلمه القصير "Dear Basketball"، الذى حصل على أفضل فيلم أنيمشن قصير، الذى تقاسمها مع جلين كين، مصمم الرسوم المتحركة، الفيلم القصير الذى وصلت مدته إلى 6 دقائق، ودار حول تصور لـ رسالة إعتزال كوبى براينت، في عام 2015، وحصل الفيلم على 4 جوائز أخرى، جنبا إلى جنب الأوسكار، ومنهم، أفضل فيلم قصير من جائزة Annie Awards.

وجدير بالذكر أن مسيرة كوبى براينت، صاحب الـ41 عامًا، كانت ضمن صفوف فريق لوس أنجلوس ليكرز، فى الفترة من 1996 حتى 2016.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن أسطورة الكرة الأمريكية لكرة السلة، كوبى براينت، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، لقى مصرعه فى حادث تحطم مروحيته.

وأضافت الصحيفة أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.