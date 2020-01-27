شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يهنئ منتخب كرة اليد بالتأهل لأولمبياد طوكيو: مبروك للرجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان الشاب آسر ياسين، منتخب مصر لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 23/27، ليتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية ويخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال آسر ياسين فى تغريدة عبر تويتر اليوم الاثنين، :"مبروك لرجالتنا منتخب اليد بطلاً لأفريقيا والتأهل لأوليمبياد طوكيو2020".



آسر ياسين

انتهى الشوط الأول بتقدم مصر على تونس بنتيجة 15 / 11 فى لقاء شهد تفوق الفراعنة فى مواجهة صعبة خاصة أنها على أرض الخصم ووسط جماهيره.

وبهذه النتيجة نجح الفراعنة فى حصد النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على حضور لقاء مصر والجزائر فى نصف النهائى، لتحفيز الفراعنة، لاسيما أنه وعد اللاعبين بصرف مكافآت استثنائية.

وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأجمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.