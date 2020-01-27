شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تهزم أحمد عز في جولة جديدة لإثبات نسب أبناءها.. وجمهور السوشيال ميديا يدعمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لا يضيع حق وراءه مطالب" شعار رفعته الفنانة زينه فى قضيتها ضد والد أبناءها الفنان أحمد عز الذى لم يعترف بنسب أبناءها له، وبالأمس، الحقت الفنانة زينة، هزيمة جديدة بطليقها أحمد عز بما كشفته من أسرار جديدة عن فترة زواجها به خلال حوارها الكاشف مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، حيث خرجت الفنانة زينة عن صمتها وتحدثت عن تفاصيل جديدة فى العلاقة بينهما لم تفصح عنها طوال الفترة الماضية.



زينة تتصدر تريند تويتر

وكسبت الفنانة زينه، ود متابعيها بشكل خاص والمهتمين بالقضية بشكل عام باعتبارها قضية رأى عام على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تفاعل الكثيرين من رواد السوشيال ميديا مع تصريحاتها الاعلامية مع عمرو أديب بالدعم والتأييد فى مسارها الذى اتخذته ضد الفنان أحمد عز بشكل قانونى ورفضها أى محاولة للاساءة للفنان أحمد عز باعتباره والد ابناءها رغم ما سببه لها من ضرر بسبب انكاره لأبناءه منها، وبعد انتهاء الحلقة تصدر هاشتاج "زينة" تريند تويتر فى مصر تضامنا مع الفنانة زينة.



التغريدات مع زينة

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وتوالت ردود الفعل الإيجابية من جانب التغريدات التى علقت على أراء زينه فى والد أبناءها الفنان أحمد عز، فقال متابع: "أنا من جمهور عز بس فعلاً كفنان مش من جمهوره بس حقيقه هيه زينه وجعت قلبى ويمكن غلطة أنها وضعت نفسها فى موقف صعب بس زى اى بنت حبت واحد طلع بيتسلى له يومين لما الموضوع كبر منه سابها لوحدها



تغريدات تضامن مع زينة فى قضيتها ضد احمد عز



جانب من التغريدات المتضامنة مع زينة

وقال آخر: "الظريف ان كل اللى بيهاجمو زينة وفى صف أحمد عز مؤمنين بنفس فكر أحمد عز و أن الست تشيل الشيلة لوحدها حتى لو غلطانة.. والبنات المدافعين عن أحمد عز بعد مسمعوا القصة كاملة لو اتحطت في نفس الموقف بتروح ترمي الأطفال الزبالة ياإما أمام جامع انتى قوية"، وشخص ثانى: بجد زينه صعبت عليا اوي والناس كلها ظلمتها ، وتغريدة أخرى: "طب بعيدا عن أي حاجة انا صعبت عليا زينة".



داليا زيادة تدعم زينة فى قضيتها ضد احمد عز



دعم زينة ضد احمد عز

كما علقت الحقوقية داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، "أحمد عز في حكايته مع زينة هو مثال واحد لعدد كبير جداً من الرجال المصريين ال بيعملوا علاقات في السر ولما الأمور توصل للجد ويتطلب منه يتحمل مسؤولية العلاقة دي يهرب فوراً، ويسيب الست تشيل الهم كله لوحدها، لأنه عارف إن ولا قانون هينصفها ولا مجتمع هيقف معاها. زينة أنتي بطلة".