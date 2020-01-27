شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي يشارك في تحدي شيرين رضا للعناية بالحيوانات..ويتحدى مي عمر والأسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج محمد سامي في حملة النجمة شيرين رضا للتوعية بالرفق بالحيوانات، والتعامل معها بشكل جيد، بعد انتشار الكثير من الحوادث مؤخراً بالاعتداء على حيوانات في مقاطع فيديو مختلفة، وكان قد تحداه النجم أحمد السقا أمس لنشر صورته مع حيواناته المفضلة، وتوجيه رسالة للتوعية بالحيوانات.

ونشر سامي فيديو له عبر حسابه على إنستجرام وهو يلعب مع كلبه الصغير، وعلق عليها: لقد قبلت تحدي أحمد السقا لنشر صورة مع حيواني المفضل. لنشر الوعي حول الحيوانات الضالة وإظهار دعمي لهذه القضية العظيمة، اتحدى محمد رمضان ونور ومي عمر".

واستأنف المخرج محمد سامى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان بعد فترة توقف، بسبب اجازات رأس السنة، وانشغال بطل العمل محمد رمضان بإحياء أكثر من حفل غنائي، وذلك بعد تصويره عدداً من المشاهد قبل فترة التوقف والتى جمعت بين معظم الفنانين المشاركين فى البطولة.

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وفى سياق متصل يعكف محمد سامي على كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل حيث انتهى من أول 20 حلقة، حيث يصور سامى مشاهد العمل وينتقل بعد ذلك مباشرة لاستكمال كتابة السيناريو حيث يرغب فى الانتهاء من كتابة آخر حلقاته خلال شهر فبراير المقبل حتى يتفرغ للتصوير فقط.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.