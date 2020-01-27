شكرا لقرائتكم خبر عن بصور عائلية.. جينفر لوبيز توجه رسالة مؤثرة لزوجة كوبي براينت بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة العالمية جينفير لوبيز رسالة مؤثرة إلى عائلة نجم كرة السة الأمريكي كوبي براينت، الذى رحل عن عالمنا أمس فى حادث تحطم مروحيته ومعه ابنته جيانا، حيث نشرت صور تجمعها هي وزوجها باللاعب الراحل وزوجته، عبر حسابها بموقع "أنستجرام".



جينفر لوبيز وزوجة كوبي براينت

وكتبت جينفر معلقة علي الصور :"عائلة.. بينما كنت أتصفح اخبار كوبي، وأتحدث أنا وأليكس عن ذكريات ولحظات نتذكرها عنه.. هذه هي الحقيقة التي تدق بصوت عالى العائلة هي الأكثر أهمية.. نشعر جميعنا بالحزن من هذه الخسارة، لكن كل ما يمكنني التفكير فيه هو أنها مثل حبة رمل مقارنة بما يجب أن تمر به فانيسا الآن".

وتابعت :"أرسل كل حبي وأدعو لك ولأطفالك والعائلات الأخرى المتضررة في تحول الأحداث المأساوية اليوم.. الشيء الأكثر ظلمًا في الحياة هو فقد الطفل والزوج في نفس اليوم. فانيسا ، أنا أصلي من أجل قوتك وأن الله يرشدك في كل خطوة على الطريق فهي حسرة لا يمكن تصورها".



جينفر لوبيز

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وأختتمت كلامها قائلة :"كوبي أنت تعني الكثير للكثيرين وسوف نفتقدك إلى الأبد. شكرا لك على أخلاقيات عملك، إلهامك وقلبك".

ويشار إلى أن كوبى براينت، أحد أفضل لاعبى كرة السلة فى التاريخ، كان قد توفى فى حادث تحطم طائرة مروحية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقال مسئولون بمدينة كالاباساس، إن 8 أشخاص آخرين، بالإضافة إلى كوبى، ماتوا أيضًا عندما ارتطمت الطائرة بجانب تل.

وتوفى كوبي براينت اليوم بعد أقل من 20 ساعة من تحطيم رقمه على يد ليبرون جيمس كثالث أفضل هداف في تاريخ الـ NBA.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.