شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قائمة الأفلام العالمية التي تناولت الــ "Holocaust" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت السينما العالمية الكثير والكثير من الأفلام عن ما يسمي بالـ "الهولوكوست" وهو اصطلاح يطلق على الإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود على أيدى النازيين خلال الحرب العالمية الثانية في إشارة منها إلى الظلم والاضطهاد الذي تعرض له اليهود واليوم يتزامن مع ذكرى تلك الواقعة ويرصد ”الخليج 365” قائمة الأفلام التي تناولت هذه المحرقة الجماعية لليهود على حد اعتقادهم برغم أن البعض يؤكد أنها لا وجود لها إلا في ذهن اليهود وأنهم اخترعوها لأسباب سياسية وكسب تعاطف المجتمع الدولي وأفلام كثيرة تحدثت عن الهولوكوست والنازية وهتلر والمحارق وما حدث لليهود تم إنتاجها منذ أربعينيات القرن الماضي وتؤكد إحدي الإحصائيات أنها وصلت إلى ما يقارب الـ200 فيلم روائي طويل تقريبًا، أغلبهم من إنتاج هوليود وألمانيا بالطبع وأقل من عشرة هي الأفلام التي تحدثت عن الهولوكست من إنتاج إسرائيلي هذا دون حساب الأفلام الوثائقية.



الهولوكوست في السينما العالمية

يأتي فيلم "قائمة شندلر" (Schindler's List) وهو فيلم أمريكي أنتج عام 1993 من إخراج ستيفن سبيلبرج بالاستناد إلى كتاب قائمة شندلر وحاز ذلك الفيلم على سبع جوائز أوسكار من أصل 12 ترشيحًا، احتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة المعهد السينمائي الأمريكي لأفضل مائة فيلم على مر العصوروتدور أحداث الفيلم في إطار واقعى حيث إن قصة الفيلم مأخوذة عن قصة واقعية وقعت أحداثها في أثناء الحرب العالمية الثانية في ألمانيا عندما قرر رجل الأعمال الألمانى أوسكار شندلر "ليام نيسون" حماية اللاجئين اليهود والبولنديين من بطش النازيين في ذلك الوقت وقد قام بإنقاذ أكثر من 1000 يهودى بإخفائهم في مصانعه وقت محرقة اليهود.



200 فيلم قدمت عن تلك الواقعة

فيلم آخر قدم عام 2008 بعنوان "THE READER" إخراج ستيفن دالدري مأخوذ عن رواية للكاتب الألماني "بيرنهارد شلينك" وركز السيناريو على الجوانب العاطفية في مشاعر المشاهدين لاسيما اليهود، وهو يدور في إطار رومانسي حول فتى في الخامسة عشر من عمره، يقع في حب امرأة في عقدها الثالث يرتبطان بعلاقة عاطفية غريبة تبدأ أحداثها في ألمانيا بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية بأكثر من عشرة سنوات، وتستمر حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي ومع مرور الوقت، يكتشف الفتى أن المرأة التي يحبها حاولت ارتكاب جرائم حرب في وقت متأخر من الحياة لدورها كحارس في معسكر اعتقال النازية، ليشاء القدر أن يصبح المحامي الموجود في المحكمة لمحاكمتها والفيلم بطولة "كيت وينسلت" التي حازت على أوسكار أفضل ممثلة عام 2009، و"ديفيد كروس"، و"رالف فاينس".

"SON OF SAUL " من الأفلام التي قدمت عام 2015 إخراج لازلو نمس ويروي قصة مأساوية تدور حول "شاول أوسلاندر" وهو نزيل يهودي في "أوشوفيتز" وهو معتقل سيئ السمعة الذي تخصص في احتجاز اليهود، يتم إجباره داخل المعتقل على إحراق جثث من ماتوا من بني قومه، لكنه يجد شيئًا من النجاة الروحية حين يحاول إنقاذ جثة صبي ميت من الحرق لكي يحملها إلى ابنه وقد حاز الفيلم على إشادة نقدية من الجدار إلى الحائط والعديد من الجوائز، بما في ذلك "الجولدن جلوب” لأفضل فيلم للغات الأجنبية والعمل تأليف "لازلو نمس كلارا روير" و بطولة "أورس ريشين" و" تود شارمونت" و"لافينتي مولنار".

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وفي عام 1990 قدمت المخرجة أجنيسكا هولاند فيلم "Europa Europa" الذي تدور قصته حول صبي يهودي يحيا مع عائلته اليهودية في ألمانيا النازية هربت العائلة إلى بولندا ولكن بعد غزوها من ألمانيا انفصل الصبي الذي يدعى "سوليك" عن عائلته وتم إيداعه في دار للأيتام، ومن أجل أن يخفي أصوله وعائلته ويهوديته، انضم إلى "مدرسة هتلر للشباب" في محاولة لإخفاء هويته، خاصة بعد ليلة الزجاج المكسور في ألمانيا وفاز الفيلم بجائزة "الجولدن جلوب” لأفضل فيلم للغات الأجنبية، والعمل بطولة سومولن سولومون بيريل وماركو هوفشنيدر وتأليف “بول هينجي”.



ذكري الهولوكوست وافلام قدمتها السينما العالمية

وفي عام 2015 خرج الينا فيلم "IDA" اخراج باول باوليكوسكي وهو فيلم بولندي، تدور قصته حول فتاة يتيمة تقطن داخل دير بعد الحرب العالمية الثانية، ويشتد عودها داخله وتصير راهبة، لكن روح والدتها دائمًا ما ترافقها وتطلب منها التواصل مع من تبقى من أقاربها بالفعل تلبي آنا النداء وتتعرف على عمتها واندا، وتُفاجأ بشخصية عمتها الغريبة والفريدة، إلا أن ذلك اللقاء يفتح الكثير من الأسرار العائلية التي طال طيها في صفحات الماضي وفاز هذا الفيلم بأوسكار أفضل فيلم في عام 2015 وهو بطولة أغاتا كولسزا وأغاتا ترزبوشكسا وتأليف وإخراج باول باوليكوسكي.



اليهود في السينما العالمية

فيلم آخر يعد من الأفلام المهمة بعنوان "Life Is Beautiful" إخراج روبيرتو بينيني وهو فيلم إيطالي ويعتمد على المفارقات الناتجة عما يحدث لأسرة في سجون النازية وبين ما يحاول الأب أن يصوره لابنه الصغير بأن كل ما يحدث محض لعبة، ويجب عليهم أن يتحملوا حتى يفوزوا في آخرها وروبيرتو بينيني ليس مخرج الفيلم فقط بل بطله وأحد المشاركين في كتابته الفيلم حاصل على أكثر من 50 جائزة، منهم ثلاثة في الأوسكار.

ولمزيد من معرفة الافلام التي قدمت عن الهولوكوست يضع الموقع العالمي الشهير قائمة باهم 50 فيلمًا قدمت عن الهولوكوست والنازية وهتلر والمحارق وما حدث لليهود ( Holocaust– عام (1978 و(Playing for Time ـ عام 1980) و(Amen ـ عام 2002 ) و(Angry Harvest ـ عام 1985) وغيرها من الأفلام.