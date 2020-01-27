رانيا يوسف تروج لـ "صندوق الدنيا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روجت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، لفيلمها الجديد "صندوق الدنيا"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
وكتبت: "فاطمة، ويا نكسب كل حاجة، يا نخسر حتى نفسنا، فيلم صندوق الدنيا، فبراير 2020".
فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، ومن إخراج عماد البهات.
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