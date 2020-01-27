بالصور.. دينا أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت الفنانة دينا، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وظهرت دينا في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت: "صباح جميل"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. دينا تشارك في بطولة مسلسل "بت القبايل" بطولة حنان مطاوع، محمد رياض، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، ومن إخراج حسني صالح.

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