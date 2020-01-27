أحمد صلاح حسني يوجه رسالة مؤثرة للاعب كرة السلة كوبي براينت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

وجهت الفنان أحمد صلاح حسني رسالة مؤثرة إلى نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، الذي رحل عن عالمنا أمس في حادث تحطم مروحيته ومعه ابنته جيانا.

نشر حسني ثلاثة صور لكوبي، عبر حسابه الخاص بموقع "أنستجرام".

وكتب أشكرك كوبي على كل شيء تعلمته منك من متابعتي لك خلال مشوارك، ستظل البطل في نظري حتى بعد رحيلك".

يذكر أن أحمد صلاح حسني يتابع حاليًا عرض مسلسله ختم النمر الذي يشاركه بطولته ميريهان حسين ونسرين طافش.