دنيا عبدالعزيز لصلاح عبدالله :"ربنا يخليك لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان الكبير صلاح عبدالله، بعيد ميلاده، الذي احتفل به منذ أيام.

ونشرت "دنيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما، وعلقت: "كل سنة وإنت طيب وبخير، ربنا يخليك لينا".

الفنان صلاح عبدالله من مواليد 25 يناير 1955، له عدد كبير من الأعمال الناجحة في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "ذئاب الجبل"، "الهمجي"، "الدالي"، "ريا وسكينة"، "الفرح"، "كباريه"، "الملك فاروق"، وغيرها من الأعمال.