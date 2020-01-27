ندى بسيوني تعلق على فوز الأهلي: "ليه مبنعرفش نتبسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على فوز النادي الأهلي على فريق النجم الساحلي التونس أمس.

وكتبت: "استغربت من الهجوم على الأهلي امبارح، دخلنا جون، واستحوزنا على الكورة فترات كبيرة وخدنا 3 نقط نضاف وأول المجموعة".

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وتابعت: "هو احنا ليه مبنعرفش نتبسط ونشوف الحاجة الحلوة، تحية لفريق الأهلي وللشناوي البطل، وقع وقام وكمل، دي روح الفانلة الحمرا، والأول في الدوري كمان، صباحكم أهلاوي".

وفاز فريق الأهلي، على فريق النجم الساحلي التونسي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدف نظيف.