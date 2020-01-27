وفاة والدة الفنان مصطفى عبدالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء أمس، والدة الفنان الشاب مصطفى عبدالسلام، وتقام صلاة الجنازة اليوم، وقد نعى عدد من أصدقاء "مصطفى" والدته عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

مصطفى عبدالسلام هو نجل المخرج المسرحي الكبير حسن عبدالسلام، الذي رحل عن عالمنا عام 2013.

يذكر أن مصطفى عبدالسلام، يشارك في بطولة فيلم الرعب "بيت ست"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة لبنى ونس، رانيا الخطيب، وإخراج أحمد عادل عقل.