نجلاء بدر في كواليس "البرنس" بصحبة سلوى عثمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بصديقتها الفنانة سلوى عثمان من كواليس مسلسلها الجديد "البرنس". وعلقت: "سلوى عثمان، العسل كله بجد، مسلسل البرنس". المسلسل يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2020، وهو من بطولة محمد رمضان، نور، نجلاء بدر، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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