تراند اليوم : الموت يفجع فنان مصري شاب

فجع الموت اليوم الاثنين، الفنان المصري الشاب مصطفى عبدالسلام، الذي يشارك في أحد الأفلام المعروضة بالسينمات حاليًا.
حيث أعلن الفنان الشاب وفاة والدته ، بعد صراع مع المرض، معلنًا أن صلاة الجنازة اليوم، فيما نعاه عدد من أصدقائه ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
مصطفى عبدالسلام هو نجل المخرج المسرحي الكبير حسن عبدالسلام، الذي رحل عن عالمنا عام 2013.
يذكر أن مصطفى عبدالسلام، يشارك في بطولة فيلم الرعب "بيت ست"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة لبنى ونس، رانيا الخطيب، وإخراج أحمد عادل عقل.