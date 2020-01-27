تراند اليوم : شاهد.. ضبط فنان مصري شهير بغرفة نوم غادة عبدالرازق



نشرت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، مقطع فيديو طريف، للحظة دخولها غرفة نوم الفنانة غادة عبدالرازق، أثناء تصوير أحد المشاهد الدرامية، معلقة ساخرة :"قفشت كمال أبورية في غرفة نوم غادة عبدالرازق".

ونشرت بوسي شلبي الفيديو عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال زيارة قامت بها إلى كواليس تصوير الممثلة المصرية غادة عبد الرازق لفيلمها الجديد "حفلة 9".

وظهرت شلبي في الفيديو بينما تدخل إلى غرفة نوم تتواجد فيها عبد الرازق برفقة الممثل المصري كمال أبو رية لتمازح بالقول:" قفشت كمال أبو رية في أوضة نوم غادة عبد الرازق يا جماعة".

ثم أوضحت لاحقاً أنّ هذه الغرفة ليست لغادة عبد الرازق، إنما هي كواليس فيلم حفلة 9، لافتة إلى وجود حالة حب بين الجميع بالفيلم، قائلة:"يا جماعة دي مش غرفة نوم غادة عبدالرازق الحقيقية لحسن حد يقول إني قفشت كمال أبورية مع غادة".