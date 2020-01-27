بالفيديو: الفنانة المصرية زينة تروي التفاصيل الكاملة لأزمتها مع أحمد عز.. وتكشف عن طلب مهين بعد ولادتها مباشرة

كشفت الفنانة المصرية زينة للمرة الأولى التفاصيل الكاملة حول أزمتها مع الفنان المصري أحمد عز، بعد مرور 7 سنوات.

وقالت زينة في لقاء متلفز ببرنامج الحكاية“ مع الإعلامي المصري عمرو أديب إنهما تزوجا وسط حضور عائلتها والمقربين بإقامة احتفالية على نطاق ضيق.

وأجهشت زينة بالبكاء عندما بدأت الحديث عن التفاصيل وردود أفعال الجمهور حول القضية مؤكدًة أنها تعرضت للظلم . مشيرة إلى أن الزواج تم عام 2012 واستمر لمدة 3 سنوات إلى أن ساءت العلاقة بينهما ورفض تطليقها فاضطرت لرفع دعوى خلع للتخلص منه. لافتًة إلى أنهما كتبا ”ورقة“ على أن يتم توثيقها في الخارج ليكون زواجهما مدنيًا، مبينًة أنها وافقت لأنها كانت مسافرة لقضاء شهر العسل.

وأردفت أنه طلب منها الذهاب لتوثيق الزواج بدونها حتى لا يعرف أحد الأمر وعدم الشوشرة عليه من أجل المعجبات.

وأضافت أن العلاقة بعدها بدأت تسوء بعض الشيء وكانت وقتها في أول الشهر السادس من الحمل، منوهة أنه عندما علم بمعرفتها بوجوده في أمريكا عاد إلى مصر والعلاقة كانت قد ساءت تماما“.

واستكملت : أنه طلب منها إجهاض الأولاد بعد تخييرها بينه وبينهما مبينًة: ”قلت مش هموت عيالي وليه أغضب ربنا وأشيل ذنبهم“، وأكدت أنه وقتها تركها بسبب مرض والده الذي توفى فيما بعد.

وقالت أنها أنجبت ولديها بعد سبع شهور حمل ورفض المجيء وقت الولادة بحجة عمله، مؤكدًة أنها أبلغته وقال لها ”مبروك يلا بقى نعمل دي إن إيه“. لافتة أنها لم تكن تعلم معنى الكلمة وتفسيرها على أنها مهينة، موضحًة أنها أبلغت الطبيب وقال لابد أن يتم هذا التحليل بوجود الأب والأم والأطفال إلا أن أحمد عز رفض رغم حديث الطبيب معه.

وأضافت : أنها احتاجت إليه في مرض ولديه لنقل الدم وقالت: ”اتصلت بأحمد عز وقالي مش هما دول اللي فضلتيهم عليا يارب ترجعي بإيدك فاضية وهنا انتهى الموضوع بيني وبينه نهائيًا“.