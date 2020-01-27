أحلام توجه رسالة للإعلامي صالح الجسمي بعد سجن مريم حسين

وجهت الفنانة الإماراتية “أحلام”، رسالة لمواطنها الإعلامي “صالح الجسمي”؛ شقيق الفنان “حسين الجسمي”، بعد تطور قضيته مع الفنانة المغربية “مريم حسين”، وانتهت بآخر جلسة للفصل بينهما.

وأبدت “أحلام” تعاطفها مع “مريم” لأنها امرأة مشيرة إلى ان سجنها صعب، حيث قالت: “‏حرام بنت تنسجن وعندها طفلة حنا ياما تاذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهاذي الإنسانة لا تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن عشان البنت البريئة اللي بين أيديها خلك أكبر”.

وخاطبت “أحلام” الجسمي بقولها: “عندي طلب منك أخير وأتمنى تاخذه بعين الاعتبار اترك عنك المهاترات والكلام عن هاذي وذيك أعتقد أن عندك أشياء أهم، وإذا ما عندك حاول تبحث وتجدد نفسك لتكسب ود الناس أكثر شوف أخوك حسين الجسمي مدرسة وإنسان الكل يحترمه لأنه عمل أساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل إنسان يغلط خليك أحسن وتنازل”.

وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكمًا غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة “الجسمي”.