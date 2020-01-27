قالت الفنانة مريم حسين تعليقاً على حكم حبسها الصادر ضدها من محكمة جنح دبي لصالح الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بالحبس شهر وإبعادها عن دولة الإمارات “شو أنا قاتلة روح؟”. واستخدمت مريم حسين مقولة كان قد نشرها الإعلامي صالح الجسمي وعلقت من خلالها على الحكم الصادر مؤكدة أن الله سينتقم لها ممن تدخلوا في حياتها لإفسادها.

ونشرت مريم حسين صورة عبر حسابها الخاص على موقع ”إنستغرام“ مستخدمًة خاصية ”الاستوري“، وقالت: ”اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة أو.. ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. وربي يأخد حقي من الكل اللي يتدخلون بحياتي وهم مالهم دخل بحياتي“.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الفنانة مريم حسين على حكم حبسها وطردها من الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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