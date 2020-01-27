يحيى خليل يلتقى بجمهوره فى الاوبرا يومين متتاليين

يلتقى رائد موسيقى الجاز يحيى خليل بجمهوره فى الاوبرا من خلال حفلين متتاليين يقاما فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 30 ، 31 يناير بالمسرح الصغير.

يقدم بمشاركة مغنية الجاز والبلوز الكندية شيري بلوور ومصاحبة مجموعة من ابرع العازفين المصريين باقة من اشهر اعماله الخاصة التى تتميز بشكلها الفنى المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى

المصرية والجاز منها بحلم فى عالم غريب ، يعيش اهل بلدى ، البيانولا ، دنيا ، الامل ، اميرة ، من غير عنوان ، الغربة ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية، إلى جانب تنويعات على عدد من اشهر الحان الموسيقى العربية التى قام خليل باعادة صياغتها باسلوب الجاز .

المعروف ان يحيى خليل هو رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الاوسط واول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة وهو مثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته فى العديد ون المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بختلف الاماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج .