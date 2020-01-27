بعد تعاطف الجمهور مع زينة.. هل سيعترف أحمد عز بأولاده

تعاطف نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مع الفنانة زينة بعدما أعلنت عن تفاصيل جديدة حول زواجها العرفي من الفنان أحمد عز، وذلك بعد علاقة حب امتدت لسنوات، بالإضافة إلى الأزمة الأخيرة بينهما بشأن أولادهما ودخولهما في قضايا بسبب عدم اعترافه بهما.

مما جعل الجمهور يتعاطف معها ويتساءل متى يعترف عز بأولاده حتى تنتهي كل هذه القضايا ويعيش الأولاد حياة مستقرة.

وكانت ظهرت زينة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على قناة أم بى

سى مصر، قائلة : " مش بحب اطلع فى برامج تليفزيونية بسبب أنى صريحه فى الكلام وهخسر ناس كتر.. ومش بحب اتجمل"، لافتة إلى أن بداية حملها كانت في شهر مارس وأنجبت أطفالها بالشهر السابع في شهر أكتوبر.

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وتابعت : " بعد معرفته بخبر الولادة، وخلال حديثي معه طالبني بإجراء تحليل DNA، وسألته لماذا؟ قالي: إنتي خسرانة إيه؟، وعلى الرغم

من أن الطبيب أكد له أنه لا بد أن يجريه معنا لكنه رفض الحضور، لكنني وافقت على التحليل لأني “مش عايزة مشاكل".

وأضافت : " وثيقة الميلاد الأمريكية للأولاد تم الانتهاء منها سريعًا وأحمد عز اللي عاملها ووضع اسمه في خانة الأب من خلال الإيميل".

ويذكر أن كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قد أعلنت أمس الأحد، تأجيل دعوى الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه فيها بدفع المصروفات الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامي 2018 و2019 وتبلغ 43 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 888 ألف جنيه مصري لجلسة 1 مارس المقبل.