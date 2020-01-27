تفاصيل حفل وائل جسار في عيد الحب

يستعد المطرب وائل جسار، لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة عيد الحب، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 14 من شهر فبراير المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يقدم "جسار" خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها

جمهوره منها: "مهما تقول، نخبى ايه، غريبة الناس، مشيت خلاص، أنا بنسحب، يا روحى غيبى، بتوحشينى، اعذرينى يوم زفافك.. وأخرون.

ويذكر أن آخر أعمال المطرب وائل جسار أغنية " غربة حب" وهى تتر

مسلسل " ختم النمر" الذي عرض على شاشة on e كلمات منة عدلي القيعى، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم.

المسلسل البطولة الأولى المطلقة للفنان أحمد صلاح حسني، ويشاركه في العمل كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة.