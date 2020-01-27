بعد إتهامه بتقليد عادل إمام.. مصطفى شعبان يرد

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري ​مصطفى شعبان​ على إتهامه بتقليد الممثل المصري ​عادل إمام​ في مسلسله الجديد "حتى لا يطير الدخان"، والذي قدم نفس القصة في ثمانينات القرن الماضي، فقال إنه يفضل أن يكون الحديث عن المسلسل بعد عرضه على الشاشات.

وأضاف أن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ليست حكراً على أحد، وأنها متاحة للجميع، وننتظر حتى يتم عرض المسلسل، وحينها نرى هل سينجح أم لا.

وكان إمام قد علّق على إعادة شعبان، تقديم العمل، قائلا: "ربنا يوفق الجميع، وكل مبدع حر في اختيار ما يقدمه على الشاشة".

يُذكر أن إمام قدّم بطولة فيلم "حتى لا يطير الدخان" في عام 1984، وهو عن قصة لإحسان عبد القدوس، وشاركته بطولته الممثلة المصرية سهير رمزي.

والمسلسل يكتب السيناريو والحوار له مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته حسين فهمي.

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