محمد رشاد يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "لا بسيطة"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​محمد رشاد​ فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "لا بسيطة" عبر "يوتيوب"، والتي هي من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجبار.

يذكر أن رشاد طرح سابقًا أغنية بعنوان إحساسي، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.

وكان أعلن مؤخراً عن خبر صدم جمهوره، أن زوجته الإعلامية مي حلمي بعد مرورها بأزمة صحية داخل أحد المستشفيات، ونشر صورة جمعته بزوجته، وعلق في إشارة إلى إجهاضها قائلا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا ييجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره، ربنا يشفيكى وتقومى بالسلامة".

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