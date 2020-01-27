بيلي إيليش تنال أهم الجوائز..وهذه قائمة الفائزين كاملةً

ميرنا وليد - بيروت - أقيم يوم أمس حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية ونالت المغنية الأميركية بيلي إيليش البالغة من العمر 18 عاماً حصة الأسد بالجوائز حيث فازت بالجوائز الأربعة الكبرى وهي أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل خلال العام وأفضل فنانة صاعدة.
أغنية العام عن أغنيتها BAD GUY كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية.
أما جائزة ألبوم العام عن ألبومها "When We All Fall Asleep, Where Do We Go؟".
وأيضاً نالت المغنية جائزة خامسة هي أفضل ألبوم بوب صوتي عن الألبوم المذكور.
ونورد لكم الجوائز كاملةً أدناه :
أفضل أداء بوب فردي : ليزو TRUTH HURTS
أفضل أداء ديو أو مجموعة :بيلي راي سايرس وليس ناس OLD TOWN ROAD
أفضل ألبوم راب: تايلور وذا كرياتور عن ألبوم igor
أفضل تجمع صوتي لوسائل الإعلام المرئية: A star is born
أفضل أداء راب تقليدي : ليزو عن Jerome
أفضل أغنية ار اند بي: say so بي جي مورتون
أفضل ألبوم حضري معاصر : ليزو cuz I love u
أفضل ألبوم ار اند بي: ventura –أندرسون. بيك
أفضل أداء راب : نيبسي هاسل racks in the middle
أفضل أغنية راب : savage 21 عن أغنية a lot
أفضل أداء/أغنية راب : دي جاي خالد higher
أفضل ألبوم كانتري : تانيا تاكر while im livin
أفضل أغنية روك: جاري كلارك جونيور this land
أفضل ألبوم روك : social cues عن save the animals
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