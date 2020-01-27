محمد رحيم يدعم موهبة هايدي محمد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الملحن المصري ​محمد رحيم​ عبر قناته الخاصة على "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر إنطلاق تدريبه للطفلة المصري ​هايدي محمد​، والتي كانت أثارت موجة جدلاً واسعاً، بعد مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الحالي، بسبب عدم إلتفاف أحد من المدربين الثلاثة نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي لها.

وظهرت هايدي في الفيديو من داخل استديو التسجيل وهي تغني أغنية "أنت عمري"، للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم.

وكان متابعو برنامج "The Voice Kids"، قد فوجئوا بحذف مقطع الفيديو الخاص بالمُتسابقة المصرية هايدي محمد، بعد خروجها من البرنامج، في حلقة السبت الماضي.

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