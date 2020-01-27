ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل العالمي ​شاروخان​ انه يختلف بالدين مع اواده ، وأكد انه لا يجبر اي شخص او اي فرد من عائلته على شيء وبخاصة في موضوع الديانات. وقال إن ديانته هي الإسلام لكن زوجته "هندوسية" ، موضحًا أن مسألة الدين ليست موضوع نقاش في منزله.

وتابع: لم أعطِ أبنائي دينا معينا .. وحين ذهبوا للمدرسة طلبوا منهم أن يكتبوا دياناتهم وأتت ابنتي وسألتني: ما هو ديننا؟ .. فقلت لها : نحن هنود وليس لنا دين معين .

وختم: أعترف أنني مسلم .. صحيح لا أصلي خمس مرات في اليوم لكني أمن بمبادئ الإسلام وأعتقد أنه دين جيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاروخان :أنا مسلم لكن أولادي ليسوا مسلمين.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.