تشانينغ تاتوم بردّ مفاجئ على متابع نصحه بالعودة لزوجته السابقة

ميرنا وليد - بيروت - ردّ مفاجئ قام به الممثل الأميركي ​تشانينغ تاتوم​ على أحد المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن علّق على صورة كان نشرها تاتوم ظهر فيها برفقة حبيبته ​جيسي جي​ وذلك بعد أيام على عودتهما لبعض.

وعلّق المتابع قائلاً لتاتوم:" جينا كانت أفضل لك"، وهو يقصد زوجته السابقة ​جينا ديوان​، ليأتي الرد من تاتوم قائلاً له:" أليكس..أنا عادة ما لا أرد على مثل هذا الهراء، ولكن يبدو أنك كسائر كارهي السعداء. لماذا لا تفكر بشأن أفعالك وتنشغل بما يخصك فقط؟".

وأضاف: "إن ما تفعله مؤذٍ، إذا كنت لا تستطيع سوى أن تكون شخصًا سيئًا مليئًا بالكراهية على صفحتي وتعجز عن دعم الجمال الصافي والشفافية، وهما ما تتمتعان به جيسي.. إذن من فضلك اخرج من صفحتي، فليس هناك أحد يريدك هنا، وخاصة أنا".

وتابع: "ليس هناك من هو أجمل وأكثر جاذبية من جيسي، ونعم بما في ذلك جينا. فأنا لا أقول سوى الحقيقة. لذا كن حذرًا في تصرفاتك، فنتائجها تعود عليك".

وعاد وإستدرك حديثه قائلاُ:"جينا جميلة ورائعة كما هي، ولكن ما أعنيه هو أنه لا يوجد أي شخص أجمل أو أفضل من الآخر، فالجمال لا يقاس، بل أنه في عين ناظره".

وختم بالقول: "لذا، وبينما تنشغلون في نشر الكراهية، سأستمتع بليلتي برفقة سيدتي الرائعة واحتضانها".