من هو هذا الطفل الذي أصبح ممثلاً تركياً شهيراً؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم التركي ​أونور بيوك توبتشو​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له من مرحلة الطفولة، ولفت الأنظار لملامحه التي لم تتغيّر.

وأثارت الصورة اعجاب الآلاف من متابعي أونور المعروف بشخصية "كوراي او لؤي" في مسلسل "حب للإيجار"، ولاحظ العديد منهم أن ملامحه الشقراء لا تزال كما هي، وشكله لم يتغير بل بات أكثر نضوجا.

وعلّق أونور على الصورة، قائلا: "كنت طفلا. كنا أطفال، ربما كنا بعض الأطفال في الملعب، غير مدركين لكل شيء، أجمل عالم، ولحظاتي الغالية. تحيات من 2020 إلى 1984".

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