شاهد.. بريانكا شوبرا تتألق بإطلالة مثيرة في غرامي 2020

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يناير 2020 12:53 مساءً - تألقت النجمة الهندية الجميلة بريانكا شوبر على السجادة الحمراء برفقة زوجها نيك جوناس في حفل توزيع جوائز Grammy السنوي الموسيقي بنسخته الـ 62 لعام 2020، والذي أقيم في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

واختارت بريانكا أن تطل في الحفل بفستان أبيض مميز مطرز بالورود الفضية وحبات اللؤلؤ، ويتميز بذيل قصير مطرز أيضاً بالورود الزهرية وحبات اللؤلؤ، وتميز أكمام الفستان بالخيوط الطويلة، وهو من تصميم دار الأزياء العالمية رالف أند روسو.